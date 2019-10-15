Картофель тюменской агрофирмы оценили сразу на двух всероссийских выставках

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-15T19:50:02+03:00

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Золотые медали привезла с российской агропромышленной выставки «Золотая осень» тюменская агрофирма «КРиММ». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, комиссия выставки высоко оценила овощные полуфабрикаты предприятия в вакуумной упаковке и отметила их дипломом и золотой медалью.

Ещё одну золотую медаль завоевали пастеризованный картофель и свежий охлаждённый картофель на выставке PirExpo 2019, которая прошла в «КрокусЭкспо» (Москва). Пастеризованный «Half-Cooked» картофель агрофирмы, который производят на новом заводе по переработке, признали победителем в номинации «Лучший эко продукт для ресторанов» в категории «Овощи и фрукты».

Напомним, Завод по переработке картофеля на 30 тысяч тонн агрофирмы «КРиММ» открылся 5 сентября 2019 года в Упоровском районе. Отныне тюменцы, которые без удовольствия чистят картошку, могут покупать готовый продукт – бланшированный и пастеризованный картофель в вакуумной или атмосферной упаковке. Есть и готовая продукция – печёный картофель или картофель с овощами и мясом.

Завод общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров начали строить в 2017 году. Всего через два года здесь появились: линия по производству свеженарезанного картофеля, очистные сооружения и сооружения переработки сточных вод, высокотехнологичное оборудование и техника. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в истории региона это вторая попытка создать завод по глубокой переработке картофеля, и эта попытка – успешная.

ИСТОЧНИК KP.RU