Беспилотники будут следить за скоростным режимом на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-15T13:48:07+03:00

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В течение этой недели на некоторых дорогах Тюменской области ГИБДД будет контролировать скоростной режим. На трассе, ведущей до Ханты-Мансийска, сотрудникам будут помогать беспилотные летательные аппараты.

– Выявляя нарушения скоростного режима на аварийных участках автодорог, автоинспекторы применяют современные средства измерения скорости. Используемые скоростемеры выявляют нарушения как при несении службы в стационарном режиме, так и при движении, фиксируя превышение скорости во встречном и попутном транспортном потоках, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в течение всей этой недели инспекторы будут контролировать скоростной режим на опасных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск, Курган-Тюмень в Исетском районе, а также на региональных дорогах, где отмечается повышенная аварийность – Шадринск-Ялуторовск, Ялуторовск-Ярково. Рейдовые мероприятия в Уватском и Тобольском районах трассы Тюмень-Ханты-Мансийск пройдут при поддержке беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU