2019-10-15T13:24:45+03:00
Происшествия

Студент тобольского университета может «загреметь» за решетку на пять лет

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тобольский студент ночью воровал кабель. Фото - pixabay.com.Тобольский студент ночью воровал кабель. Фото - pixabay.com.Фото: Вадим Бегун
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В Тобольске студент воровал кабель, который принадлежал энергетической компании. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Сообщение о краже медного кабеля стоимость более 100 тысяч рублей поступило в тобольскую полицию еще в апреле этого года. Недавно в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

– 18-летний студент тобольского индустриального университета был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили, что молодой человек в ночное время, взяв резак, перелез через забор и срезал с катушек медный кабель. Отделив медную часть от кабельной оболочки, фигурант сдал ее в пункт приема металла, выручив 37 тысяч рублей, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Молодой тоболяк может отправить в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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