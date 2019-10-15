Тюменцам предлагают выбрать зоны для благоустройства

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-15T12:37:56+03:00

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В Тюмени с сегодняшнего дня, 15 октября, стартует обсуждение перечня озелененных территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Каждый может внести свою лепту и предложить свои варианты зон отдыха для дальнейшего их развития.

Ознакомиться со списком предложенных территорий, высказать мнение, и отметить зону, которую необходимо привести в порядок, можно до 14 ноября этого года. По информации пресс-службы администрации города Тюмени, предложение оформляется в свободной форме, необходимо лишь выбрать не более одной территории и указать ее порядковый номер. Также в сообщении нужно оставить контактные данные: ФИО, телефон, адрес электронной почты.

КУДА ПИСАТЬ:

управа ЦАО: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, тел. 35-30-62,

Е-mail: agtcao@tyumen-city.ru;

управа КАО: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 61, тел. 43-20-52,

Е-mail: upravakao@yandex.ru;

управа ВАО: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95/2, тел. 51-02-97,

Е-mail: vao@tyumen-city.ru;

управа ЛАО: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 74, тел. 20-39-26,

Е-mail: Lao@tyumen-city.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU