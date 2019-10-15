В нижнетавдинском молоке нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-15T11:43:01+03:00

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В молоке, произведенном ООО «ПК Молоко», нашли кишечную палочку. У предприятия отобрали декларацию на эту продукцию.

В рамках мониторинга пищевой продукции в торговом центре «ОКЕЙ» специалисты Россельхознадзора еще в феврале этого года отобрали пробы питьевого пастеризованного молока (3,2%), которое производит нижнетавдинский завод. Пробы были отправлены для исследования в Новосибирскую межобластную ветеринарную лабораторию.

– Результаты показали, что молочная продукция не соответствует требованиям микробиологических показателей. В ней выявлены бактерии группы кишечной палочки, было превышено содержание количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

По мнению специлистов, такая продукция представляет угрозу причинения вреда здоровью людей. Ведомство выдало предписание о прекращении действия декларации на данную продукцию, с которым руководство завода не согласилось и подало апелляционную жалобу в Арбитражный суд Тюменской области. Однако там жалобу заявителя отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU