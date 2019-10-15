Попросили закурить: в Тюмени бомжи-рецидивисты избили и ограбили мужчину

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-15T11:17:21+03:00

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В Тюмени двое неизвестных попросили у мужчины закурить. Сигареты им оказалось мало, и они решили присвоить себе личные вещи местного жителя.

– В ночное время мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились во дворе жилого дома, где в мусорке пытались найти пригодную к употреблению пищу. Спустя время товарищи попросили у незнакомца сигарету. В тот момент, когда потерпевший начал прощаться с новыми знакомыми, фигуранты решили его ограбить. В результате нападения подозреваемые похитили у потерпевшего сотовый телефон, документы и банковскую карту. Денежные средства с карты бездомные потратили на спиртные напитки и личные нужды, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария новопашина.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 34-летние ранее судимые местные жители. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Товарищи могут вновь отправиться в колонию на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU