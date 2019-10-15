Юные свердловчане приехали в Тюмень на подножке поезда

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-15T10:29:01+03:00

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Тюменские транспортные полицейские с подножки поезда сняли двух подростков. Оказалось, что они «прибыли» в Тюмень из Свердловской области.

– Поступила информация о том, что на перегоне Тугулым – Кармак работники железной дороги заметили подростков, которые находились между вагонами проезжающего грузового поезда. Наши сотрудники выехали на станцию Утяшево – ближайшую остановку поезда, где установили зацеперов, – рассказала Ольга Гультяева, пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.

Как показала проверка, 11-летний и 9-летний жители поселка Тугулым, который находится в Свердловской области, запрыгнули на подножку хвостового вагона грузового поезда, когда он медленно проезжал мимо остановочной площадки на станции Тугулым. Подростки планировали немного прокатиться и спрыгнуть с подножки. На их беду, состав так сильно разогнался, что парни не решились прыгать и ехали так целый час.

ИСТОЧНИК KP.RU