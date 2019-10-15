Тюменец дерзко ограбил ювелирный магазин и накупил игрушек

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-15T09:41:29+03:00

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В Тюмени произошло дерзкое ограбление ювелирного салона, находящегося на улице Немцова. Криминальный инцидент произошел неделю назад, но известно о нем стало только сейчас, после поимки преступника.

– Неизвестный вошел в магазин и попросил продавца показать золотые цепочки стоимостью 150 тысяч рублей. Как только сотрудница достала изделия, злоумышленник вырвал украшения из ее рук и скрылся из магазина. В ходе проведенного комплекса мероприятий сыщиками задержан 20-летний неработающий местный житель, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские установили, что похищенное парень успел сбыть в комиссионный магазин. На вырученные деньги злоумышленник купил видеорегистратор, ноутбук, серебряные изделия и игрушки. По данному факту следователями возбуждено уголовное. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU