Тюменец дерзко ограбил ювелирный магазин и накупил игрушек
В Тюмени произошло дерзкое ограбление ювелирного салона, находящегося на улице Немцова. Криминальный инцидент произошел неделю назад, но известно о нем стало только сейчас, после поимки преступника.
– Неизвестный вошел в магазин и попросил продавца показать золотые цепочки стоимостью 150 тысяч рублей. Как только сотрудница достала изделия, злоумышленник вырвал украшения из ее рук и скрылся из магазина. В ходе проведенного комплекса мероприятий сыщиками задержан 20-летний неработающий местный житель, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Полицейские установили, что похищенное парень успел сбыть в комиссионный магазин. На вырученные деньги злоумышленник купил видеорегистратор, ноутбук, серебряные изделия и игрушки. По данному факту следователями возбуждено уголовное. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU