Ялуторовчанка получала пособие на оплату ЖКХ, занизив свои доходы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-15T08:52:51+03:00

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Ялуторовские полицейские арестовали женщину, которая мошенничала при получении выплат на услуги ЖКХ. Она предоставила в госорганы ложные справки.

– 27-летняя ялуторовчанка, трудящаяся в одной из городских организаций, предоставила ложные сведения с целью получения субсидии. В справках, с которыми она обратилась в государственное учреждение, нарушительница указала заниженные доходы – свои и своего супруга. На протяжении нескольких месяцев женщина получала пособие, общая сумма которого составила более 12 тысяч рублей. Деньги уходили на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту мошенничества при получении выплат возбуждено уголовное дело. В настоящее время ялуторовчанку, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, арестована на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU