В тюменском «Медицинском городе» изменилась система управления: ищут директора и главврача

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-15T09:44:48+03:00

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В государственном автономном учреждении здравоохранения «МКМЦ «Медицинский город» произошли ключевые перемены в руководящем секторе. Была учреждена должность директора. Она определена как главенствующая и в подчинении директора находится главный врач.

- Произошло разделение обязанностей главного врача, который должен в первую очередь отвечать за организацию медицинской помощи, и директора, который бы замкнул на себе весь остальной управленческий функционал, - пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что это современная тенденция, когда в крупнейших медицинских организациях меняются подходы к управлению, и учреждения Тюменской области – не исключение. Директор должен выстроить систему перспективного развития и удовлетворения потребностей жителей региона в качестве и сервисе при оказании медицинской помощи.

В переходный период, длившийся несколько дней, когда приводились в соответствие нормативные акты, упразднялась должность главного врача, вводились другие штатные единицы, исполнял обязанности директора Андрей Кудряков. На сегодняшний день трудовые отношения с ним расторгнуты.

- Исполнять обязанности директора будет Елена Неверова, ранее занимавшая должность первого заместителя главного врача. Идет процесс подбора и оформления кандидатуры на вакантную должность директора МКМЦ «Медицинский город». Он, в свою очередь после вступления в должность подберет кандидата на должность главного врача, - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Напомним, «Медицинский город» - одно из крупнейших специализированных учреждений региона. Его функционал и возможности постоянно расширяются. В перспективе – строительство третьей очереди онкодиспансера, что существенно увеличит спектр задач. Все это и обусловило необходимость внесения изменений в штатное расписание работы учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU