2019-10-14T19:38:53+03:00
Звезды

Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»

Итоги очередного конкурса молодых исполнителей подвели в минувшую пятницу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»
Изменить размер текста:

Помощник полномочного представителя президента РФ в УФО Евгений Гурарий поблагодарил Правительство Тюменской области от имени Николая Цуканова за проведение конкурса «Песня не знает границ». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, итоги XVI конкурса молодых исполнителей подвели 11 октября. Участники из 6 регионов Уральского федерального округа боролись за победу в номинациях «Солисты» и «Ансамбли».

Евгений Гурарий отметил уникальность конкурса и поблагодарил региональное правительство за проведённое мероприятие.

- Очень здорово, что конкурс зародился именно в Уральском федеральном округе, наши регионы самые творческие, самые сильные в нашей стране, - отметил он. Кроме того, тёплые пожелания участников направили Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

В номинации «Ансамбли» гран-при присудили арт-группе «Soldout» из Тюмени, которые исполнили песню группы «Ария» - «Беспечный ангел». Специальный приз конкурса от губернатора Свердловской области получил тюменец Георгий Дробышев, который спел песню «Шаладны полные кефали». Гран-при в номинации «Солисты» получила екатеринбургская певица Юлия Суворова.

Приз губернатора Тюменской области присудили Святославе Кокотовой из Свердловской области – за глубокое прочтение песни.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в завершение мероприятие передала символ проведения следующего музыкального состязания Челябинской области. Именно там в 2020 году пройдёт ХVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»
В Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых граждан
Тюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддоме
В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад
В Тобольском районе появится новая школа
Ученики областной ФМШ получили гранты на развитие проектов
В Тюмени обсудили возможности обучения и трудоустройства инвалидов
Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи
В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»
Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта
Застрял в грязи: тюменец смог проехать на угнанном автомобиле два километра
Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором
В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах
Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов
В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»
Тюменских подростков ждут на Rocket-форум