Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-14T19:38:53+03:00

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Помощник полномочного представителя президента РФ в УФО Евгений Гурарий поблагодарил Правительство Тюменской области от имени Николая Цуканова за проведение конкурса «Песня не знает границ». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, итоги XVI конкурса молодых исполнителей подвели 11 октября. Участники из 6 регионов Уральского федерального округа боролись за победу в номинациях «Солисты» и «Ансамбли».

Евгений Гурарий отметил уникальность конкурса и поблагодарил региональное правительство за проведённое мероприятие.

- Очень здорово, что конкурс зародился именно в Уральском федеральном округе, наши регионы самые творческие, самые сильные в нашей стране, - отметил он. Кроме того, тёплые пожелания участников направили Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

В номинации «Ансамбли» гран-при присудили арт-группе «Soldout» из Тюмени, которые исполнили песню группы «Ария» - «Беспечный ангел». Специальный приз конкурса от губернатора Свердловской области получил тюменец Георгий Дробышев, который спел песню «Шаладны полные кефали». Гран-при в номинации «Солисты» получила екатеринбургская певица Юлия Суворова.

Приз губернатора Тюменской области присудили Святославе Кокотовой из Свердловской области – за глубокое прочтение песни.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в завершение мероприятие передала символ проведения следующего музыкального состязания Челябинской области. Именно там в 2020 году пройдёт ХVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ».

ИСТОЧНИК KP.RU