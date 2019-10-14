2019-10-14T19:23:03+03:00
Экономика

В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»
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В Тюменской области сегодня, 14 октября, открылось голосование за лучший творческий проект, представленный на конкурс «ИТ-Актив 2019». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, конкурс проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Работы представили 8 общеобразовательных учреждений региона. В их числе: шороховская среднеобразовательная школа, ялуторовская школа №1, ишимская школа №12, тобольская школа №2, а также байкаловская, новотарманская и гагаринская школы, тобольская школа №5. Тема для создания творческих проектов в этом году посвящена школе будущего и звучит как «Школа 20.35». Проголосовать за работы и посмотреть их можно в официальной группе «Цифровой регион Тюменская область» во «ВКконтакте». Школа, которая победит в голосовании, получит 10 баллов в зачет к остальным этапам конкурса.

Школа, которая наберёт максимальное число на трёх этапов, станет победителем и обладателем главного приза – мобильного учебного класса по робототехнике «РобоЛаб». Подарок вручаи на XII Тюменском цифровом форуме-выставке «ИНФОТЕХ-2019» 13-14 ноября.

До 5 ноября 2019 года идёт приём видеороликов для второго этапа конкурса на тему «Применение ИТ в обучении (цифровая образовательная среда)». Работы оценят по таким критериям, как: актуальность, влияние практики на образовательные результаты обучающихся, системность и охват, качество проработки методических материалов и возможность применения практики в других образовательных организациях.

Отметим, что конкурс проводится с целью популяризации электронных услуг и сервисов, повышения эффективности использования АИС «Электронная школа Тюменской области», расширения применения информационных технологий в образовательном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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