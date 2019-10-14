В Тобольске благоустроят Аптекарский сад

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-14T19:09:32+03:00

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Губернатор Тюменской области сегодня, 11 октября, на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении средств на разработку проектной документации по благоустройству Аптекарского сада в Тобольске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поручение о реконструкции сада глава региона дал в рамках рабочей поездки в Тобольск и июне 2019.

На выделенные средства будут выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания и государственная экспертиза проектной документации. Сегодня территория Аптекарского сада, который был основан в первой половине XIX века, - место охраняемого природного ландшафта. Он находится в непосредственной близости от тобольского кремля, в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города.

В Аптекарском саду выполнят работы по санации существующих деревьев, установят дополнительные зоны озеленения с лекарственными растениями. Здесь же организуют площадки для проведения уличных лекториев, воркшопов и мастер-классов. Появятся рекреационные детские и спортивные площадки, читальни и места для сцены. Благодаря воссозданию Аптекарский сад может стать многофункциональной рекреационной зоной.

Кроме того, дополнительные средства выделены на благоустройство пяти площадок для занятия воркаутом в Тобольске, двух детских городков по ул. Ремезова и площади им. Менделеева.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что вопросы благоустройства губернатор обсуждал с тоболяками в августе 2018 года. Тогда глава региона предложил горожанам высказать идеи по развитию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU