Ученики областной ФМШ получили гранты на развитие проектов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-14T18:34:14+03:00

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Ученики областной физико-математической школы приняли участие в технологическом акселераторе «Большая разведка. Тюмень», который состоялся с 4 по 6 октября. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, это стартовая площадка для создания собственного технологического бизнеса. Ребята даже выиграли гранты.

Участие в акселераторе ребята приняли впервые и сразу прошли отбор с двумя стартапами. Например, Александр Банков и Олег Тарасов презентовали «Экспресс-способ анализа бактерий». Ребята показали, как определить чувствительность бактерий к антибиотикам за 1-2 часа, тогда как во всём мире на это уходит 5-7 дней. Юлия Борисова и Сергей Мальцев представили проект ESCAN, который качественно автоматизирует передачу данных счётчиков учёта управляющим компаниям.

По словам кураторов ребят, уже сам факт отбора наших команд в акселератор – большое достижение. Дело в том, то возраст участников принят от студентов и старше, а проект должен быть интересен инвесторам.

Всего было заявлено 35 проектов, но до финала дошли только 11, в том числе и команда Физико-математической школы. Оба проекта получили сертификаты на участие в акселераторе «Большая разведка – 2020», который пройдёт в Перми. Более того, Олег Тарасов и Александр Банков получили сертификат на 25 тысяч рублей на развитие проекта от бизнес-акселератора.

Напомним, пермский акселератор – мероприятие, где для технологических предпринимателей проходят мастер-классы и индивидуальные консультации. Здесь можно заявить о своём стартапе экспертам Урала и Сибири, получить финансирование и установить контакты с инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU