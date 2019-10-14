2019-10-14T17:46:58+03:00
Экономика

В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»

Образовательные учреждения подключены к системе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»
Изменить размер текста:

В школах всех муниципальных образований Тюменской области отныне доступен модуль «Учёта питания». Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, к системе подключено ещё 19 районов области в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Сейчас «Учёт питания» запущен в пилотном режиме. С ноября 2019 будет проводиться работа по запуску модуля в полном объёме во всех школах. Система учёта питания – модуль подсистемы «Электронная школа» региональной единой государственной информационной системы образования Тюменской области, которая работает с 2017 года.

Каждый год к услуге обращаются около 30 тысяч уникальных пользователей, совершается до 5 тысяч платежей. На сегодняшний день к системе подключено более сотни образовательных организаций и 40 организаторов питания. В едином пространстве система объединяет родителей, школы, государственные органы образования и организации питания. Благодаря программе можно выбирать меню по разным ценовым категориям и с учётом социальных льгот. По мнению родителей, у системы удобный инструмент оплаты – например, с использованием мобильных приложений в смартфонах.

Напомним, в сферу оказания государственных услуг активно внедряются цифровые технологии. Они направлены на улучшение и оптимизацию процесса взаимодействия между населением и государственными структурами.

Цели и задачи по работе с информационными системами отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученики областной ФМШ получили гранты на развитие проектов
В Тюмени обсудили возможности обучения и трудоустройства инвалидов
Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи
Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта
Застрял в грязи: тюменец смог проехать на угнанном автомобиле два километра
Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором
В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах
Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов
В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»
Тюменских подростков ждут на Rocket-форум