В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-14T17:46:58+03:00

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В школах всех муниципальных образований Тюменской области отныне доступен модуль «Учёта питания». Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, к системе подключено ещё 19 районов области в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Сейчас «Учёт питания» запущен в пилотном режиме. С ноября 2019 будет проводиться работа по запуску модуля в полном объёме во всех школах. Система учёта питания – модуль подсистемы «Электронная школа» региональной единой государственной информационной системы образования Тюменской области, которая работает с 2017 года.

Каждый год к услуге обращаются около 30 тысяч уникальных пользователей, совершается до 5 тысяч платежей. На сегодняшний день к системе подключено более сотни образовательных организаций и 40 организаторов питания. В едином пространстве система объединяет родителей, школы, государственные органы образования и организации питания. Благодаря программе можно выбирать меню по разным ценовым категориям и с учётом социальных льгот. По мнению родителей, у системы удобный инструмент оплаты – например, с использованием мобильных приложений в смартфонах.

Напомним, в сферу оказания государственных услуг активно внедряются цифровые технологии. Они направлены на улучшение и оптимизацию процесса взаимодействия между населением и государственными структурами.

Цели и задачи по работе с информационными системами отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU