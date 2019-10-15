2019-10-15T06:20:50+03:00
Происшествия

Кассирше тюменской шаурменной грозит пять лет тюрьмы за кражу телевизора

После преступления девушка вернулась в свой родной город
Вадим Бегун
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В Тюмени квартиросъемщица похитила телевизор у хозяина жилплощади. Фото - pixabay.com.В Тюмени квартиросъемщица похитила телевизор у хозяина жилплощади. Фото - pixabay.com.
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В полицию Тюмени поступило сообщение от местного жителя о краже телевизора из квартиры, которую он сдавал. Оказалось, что девушка, арендовавшая жилплощадь, его и похитила.

– Из-за проблем с деньгами квартиросъемщица решила присвоить имущество из съемной квартиры, в которой проживала два месяца. Девушка вывезла телевизор и сдала его в комиссионный магазин. Полученную сумму в размере 10 тысяч рублей злоумышленница оставила себе. Позже, собрав вещи, она уехала в родной город, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Стражи правопорядка, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемую. 20-летняя девушка призналась в содеянном уже в отделе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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