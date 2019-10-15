В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-15T05:41:00+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе гипермаркета «Южный» на улице Мельникайте, с 11.00 до 13.00 – на пересечении улиц Свердлова и Даудельной, на пересечении улиц Комсомольской и Свердлова, а также на пересечении улиц Свердлова и Елецкой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU