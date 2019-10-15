2019-10-15T05:41:00+03:00
Общество

В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени отключат светофоры.В районе гипермаркета «Южный» в Тюмени отключат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе гипермаркета «Южный» на улице Мельникайте, с 11.00 до 13.00 – на пересечении улиц Свердлова и Даудельной, на пересечении улиц Комсомольской и Свердлова, а также на пересечении улиц Свердлова и Елецкой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кассирше тюменской шаурменной грозит пять лет тюрьмы за кражу телевизора
Погода на 15 октября в Тюмени: кратковременный дождь
В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»
В Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых граждан
Тюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддоме
Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»
В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад
В Тобольском районе появится новая школа
Ученики областной ФМШ получили гранты на развитие проектов
В Тюмени обсудили возможности обучения и трудоустройства инвалидов
Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи
В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»
Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта
Застрял в грязи: тюменец смог проехать на угнанном автомобиле два километра
Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором
В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах
Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов
В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»
Тюменских подростков ждут на Rocket-форум