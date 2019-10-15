Погода на 15 октября в Тюмени: кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-15T05:01:02+03:00

В этот раз без зонта не обойтись

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Сегодня, 15 октября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +4, +5 градусов, днем потеплеет до 8 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +9. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градуса. В этот день ожидается западный ветер, 1-5 метров в секунду.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU