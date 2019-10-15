Директор тюменского магазина похитил у клиентов полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-15T07:44:54+03:00

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В Тюмени осудят бывшего директора мебельного магазина. Его обвиняют в хищении у клиентов более полутора миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

– По версии следствия, обвиняемый с ноября 2017 года по май 2018-го под видом заключения договоров продажи мебели по индивидуальным размерам и составления бланков купли-продажи по интернет-каталогу похитил у 35 человек крупную сумму денег. В октябре этого года ООО «Группа компаний Про» исключена из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующая, то есть прекратившая свою деятельность, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Калининский районный суд города Тюмени. К слову, местному жителю грозит реальный уголовный срок. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU