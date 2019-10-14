Застрял в грязи: тюменец смог проехать на угнанном автомобиле два километра

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-14T15:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В тобольскую полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. Звонивший сообщил, что он находится на берегу реки Тобол в Ярковском районе. Туда и выехали стражи правопорядка.

– Полицейские установили, что трое мужчин приехали на рыбалку из города Тюмени в Ярковский район. Фигурант замерз и решил погреться в автомобиле друга, но тот ему отказал. Тогда злоумышленник сел в чужое авто и уехал, однако через два километра машина застряла в грязи, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, что в настоящее время 61-летний ранее судимый тюменец находится в отделе полиции.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что на угнанном авто хотел выехать на трассу, а затем на попутке доехать до областного центра. По факту неправомерного завладения машиной возбуждено уголовное дело. Таким образом, рецидивист может вновь попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU