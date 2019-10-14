Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-14T15:21:26+03:00

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Накануне, 13 октября, 87-летняя женщина получила инсульт прямо в бане. Ей повезло, что родственники вовремя обнаружили ее, лежащую лицом вниз на полу.

По информации пресс-службы Станции скорой медицинской помощи, бабушка отсутствовала примерно полтора часа. Почти без чувств, родственники принесли ее домой и уложили на диван.

– В службе «03» срочный вызов зафиксирован в 19.59 и сразу передан ближайшей бригаде медиков. Водитель скорой, включив маячок и звуковую сирену, домчался до адреса пострадавшей всего за 9 минут. Пациентка была в сознании и даже открывала глаза, когда слышала голос, но на вопросы отвечать уже не могла, – рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Бердюгина.

В настоящее время женщина получает все необходимое лечение. Всего за минувшие выходные врачи скорой оказали помощь 1 326 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 594 пациента. Бригады скорой спасли 73 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU