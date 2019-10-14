Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-14T14:32:22+03:00

Приказ об увольнении был подписан четыре дня назад

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В тюменском «Медицинском городе» произойдут кадровые перестановки. Главный врач учреждения Андрей Кудряков станет его директором.

– Приказ действительно был подписан, однако Андрей Кудряков с ним ознакомлен не был, поэтому расторжения трудового договора не произошло. В связи с изменением структуры учреждения другим приказом на него были возложено исполнение обязанностей директора ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», поэтому проект приказа от 10 октября не прошел дальнейшие процедуры, предусмотренные трудовым кодексом, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что в настоящее время Кудряков продолжает руководить учреждением. Должности директора учреждения и главного врача утверждаются только после череды согласований. По информации пресс-службы ведомства, о любых изменениях можно будет говорить только после завершения процедур назначения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что при проверке тюменского медучреждения «Медицинский город» обнаружились искажения в отчетах, нарушения в закупках и необоснованные начисления зарплат бухгалтерам и экономистам.

ИСТОЧНИК KP.RU