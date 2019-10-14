Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-14T14:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Более трехсот тысяч рублей заплатит тюменская больница за причиненный здоровью пациента вред. Местный житель остался недоволен тем, как срослись переломы голени.

– В июне 2016 года мужчина был доставлен в больницу с закрытым переломом обеих костей левой голени со смещением. Его прооперировали и установили аппарат Илизарова. Через полгода врачи выявили дестабилизацию аппарата, а после его снятия было отмечено неправильное сращение переломов. В апреле 2017 года уже в Кургане мужчине провели еще одну операцию и вновь установили аппарат. На этот раз все обошлось хорошо, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в августе прошлого года потерпевший обратился в суд с иском к больнице о возмещении вреда. Лечебное учреждение возражало против иска и отрицало вину врачей. Однако эксперты отметили, что врачами были допущены нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий. Таким образом, суд взыскал с ОКБ №2 250 тысяч рублей за моральный вред и более 80 тысяч – в счет возмещения расходов на юруслуги и проведение экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU