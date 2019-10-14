2019-10-14T14:08:02+03:00
Здоровье

Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов

Руководство медицинского учреждения отрицало вину своих врачей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец отсудил у больницы более 300 тысяч рублей.Тюменец отсудил у больницы более 300 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Более трехсот тысяч рублей заплатит тюменская больница за причиненный здоровью пациента вред. Местный житель остался недоволен тем, как срослись переломы голени.

– В июне 2016 года мужчина был доставлен в больницу с закрытым переломом обеих костей левой голени со смещением. Его прооперировали и установили аппарат Илизарова. Через полгода врачи выявили дестабилизацию аппарата, а после его снятия было отмечено неправильное сращение переломов. В апреле 2017 года уже в Кургане мужчине провели еще одну операцию и вновь установили аппарат. На этот раз все обошлось хорошо, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в августе прошлого года потерпевший обратился в суд с иском к больнице о возмещении вреда. Лечебное учреждение возражало против иска и отрицало вину врачей. Однако эксперты отметили, что врачами были допущены нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий. Таким образом, суд взыскал с ОКБ №2 250 тысяч рублей за моральный вред и более 80 тысяч – в счет возмещения расходов на юруслуги и проведение экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором
В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах
В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»
Тюменских подростков ждут на Rocket-форум
В районе Школьного пруда в Тюмени появилась «аллея Конкуренции»
На нижнетавдинском молочном заводе выявили большие долги по зарплате
Победителей премии «Лидер доверия потребителей-2019» наградили в Тюмени
Угрожал молотком, побил тростью: тюменка донесла на любимого в полицию
Тюменцев призывают участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России»
Подростки стали чаще грабить и угонять машины в Тюмени
Тюменца оштрафовали за убийство привязанной сибирской лайки
Трехлетняя тюменка пострадала в аварии у ТРЦ «Колумб»
Более шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
По поручению Александра Моора тюменских учителей научат работать с агрессией в школе
Росгвардейцам пришлось вмешаться в массовую драку в тюменском кафе
На этой неделе в Тюмени пойдет снег
Женщина погибла под колесами автомобиля под Тюменью
Мэр Тюмени выслушает жалобы горожан на задержки зарплаты
Пьяный мужчина разъезжал на скутере по тюменской трассе
Тюменец украл у друга телевизор, пока тот спал
На улицах Холодильной и Самарцева в Тюмени отключат светофоры
Погода на 14 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
В тюменской ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровья
Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём работников сельского хозяйства