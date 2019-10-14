Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов
Более трехсот тысяч рублей заплатит тюменская больница за причиненный здоровью пациента вред. Местный житель остался недоволен тем, как срослись переломы голени.
– В июне 2016 года мужчина был доставлен в больницу с закрытым переломом обеих костей левой голени со смещением. Его прооперировали и установили аппарат Илизарова. Через полгода врачи выявили дестабилизацию аппарата, а после его снятия было отмечено неправильное сращение переломов. В апреле 2017 года уже в Кургане мужчине провели еще одну операцию и вновь установили аппарат. На этот раз все обошлось хорошо, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что в августе прошлого года потерпевший обратился в суд с иском к больнице о возмещении вреда. Лечебное учреждение возражало против иска и отрицало вину врачей. Однако эксперты отметили, что врачами были допущены нарушения диагностических, лечебных и организационно-тактических мероприятий. Таким образом, суд взыскал с ОКБ №2 250 тысяч рублей за моральный вред и более 80 тысяч – в счет возмещения расходов на юруслуги и проведение экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU