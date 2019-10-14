2019-10-14T13:44:47+03:00
Общество

В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»

Человек сам сможет выбирать, где ему трудиться
Вадим Бегун
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В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы». Фото - pixabay.com.В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы». Фото - pixabay.com.
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В недалеком будущем такое понятие, как «место работы» будет исчезать: человек сможет сам выбирать, где ему трудиться. Об этом заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме Finopolis в Сочи.

– Я думаю, что словосочетание «место работы» будет исчезать как место. Будут распределенные команды, работающие в разных городах, работающие дома все больше и больше. Вообще откуда угодно можно будет работать, – заявил Авен.

По его словам, отличие нового поколения заключается в том, что сейчас люди могут выбирать. Например, работодателя, или то же место работы. Авен отметил, что в будущем для руководителей главной проблемой станет вопрос, как встроить людей, которые стремятся к свободе, в единую командную работу.

Отметим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» сказал, что в настоящее время трудовые отношения в России выстроены по законодательству, созданному еще в 90-е годы. По словам Медведева, это законодательство (трудовой договор, продолжительность рабочего дня в 8 часов, дисциплинарная ответственность и другие явления, включая рабочее место) не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. По словам премьера, возможность регулировать различные трудовые отношения – это важнейшая государственная задача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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