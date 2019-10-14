2019-10-14T13:21:52+03:00
Общество

Тюменских подростков ждут на Rocket-форум

Спикеры мероприятия расскажут, как понять свое признание
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдет Rocket-форум. Фото - организаторы мероприятия.В Тюмени пройдет Rocket-форум. Фото - организаторы мероприятия.
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В Тюмени 20 октября пройдет Rocket-форум. На нем подростки могут узнать, как правильно подобрать специальность, прокачать эмоциональный интеллект, а также поднять свою финансовую грамотность.

– Участие в форуме позволит подросткам повысить уровень своей осознанности в выборе профессии. Я расскажу, как из веб-дизайнера превратился в предпринимателя и стал руководить компанией в 60 человек, а также о своем опыте переезда в Москву и работе в качестве арт-директора компании Rambler, – говорит один из спикеров Rocket-форума Федор Селиванов.

– В рамках проекта «Крепкая семья» мы проводим много мероприятий для разных возрастных групп, но прицельно для подростков такой широкомасштабный форум проводится впервые. Надеюсь, шансом получить толчок к развитию воспользуется много Тюменских ребят. Все материалы с форума будут сохранены на нашем YouTube-канале, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент, – рассказывает организатор мероприятия, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Пройти ее и почитать подробную программу можно по этой ссылке. Для тех, кто не сможет попасть на форум, будет организована онлайн-трансляция, доступная по ссылке форума.

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