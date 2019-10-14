2019-10-14T12:32:54+03:00
Общество

На нижнетавдинском молочном заводе выявили большие долги по зарплате

Сотрудники предприятия пожаловались прокурору
Вадим Бегун
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Сотрудники нижнетавдинского молочного завода пожаловались прокурору на невыплату зарплаты. Фото - прокуратура Тюменской области.Сотрудники нижнетавдинского молочного завода пожаловались прокурору на невыплату зарплаты. Фото - прокуратура Тюменской области.
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ООО «ПК «Молоко», которое находится в Нижнетавдинском районе, задолжало своим сотрудникам более 15 миллионов рублей. Только после вмешательства прокуратуры предприятие выплатило почти треть долга.

Информация о задержках заработной платы на молочном заводе поступила на горячую линию прокуратуры. Ведомство поспешило организовать проверку. Факты нарушения трудового законодательства подтвердились.

– В отношении ПК «Молоко» возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору предъявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения ТК. Ему разъяснили, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На сегодняшний день работникам уже выплачено свыше четырех миллионов рублей. Ведомство взяло на контроль полное погашение задолженности по заработной плате в ПК «Молоко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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