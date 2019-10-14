В районе Школьного пруда в Тюмени появилась «аллея Конкуренции»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-14T12:58:26+03:00

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В Тюмени в районе Школьного пруда открылась широкая аллея с крупномерными саженцами голубых елей, берез и рябин. Заложили ее сотрудники регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В этом году ведомство отмечается 15-летний юбилей.

– Мы сделаем все, чтобы эта аллея создала серьезную конкуренцию другим, именно поэтому назовем ее «аллеей Конкуренции». Сюда будут приходить люди, отдыхать, фотографироваться. Это очень красивый район, есть даже пруд с утками, – сказал глава управления УФАС Игорь Веретенников.

Он сообщил, что деревья, привезенные из местного питомника, высадили по проекту с соблюдением всех правил: для удобного полива работники тщательно позаботились о создании приствольных лунок. Все саженцы будут расти на достаточном друг от друга расстоянии. В общей сложности эту территорию украсят более 180 деревьев и 350 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU