2019-10-14T12:00:57+03:00
Общество

Победителей премии «Лидер доверия потребителей-2019» наградили в Тюмени

Мероприятие проводится уже в шестой раз
Вадим Бегун
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Фото - Мария Крамер. Победителей премии «Лидер доверия потребителей-2019» наградили в Тюмени.Фото - Мария Крамер. Победителей премии «Лидер доверия потребителей-2019» наградили в Тюмени.
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В Тюмени состоялась церемония награждения победителей премии общественного признания «Лидер доверия потребителей-2019». Региональный конкурс проводился с 12 июня по 7 сентября.

– В прошлом году участники подали 120 заявок, в этом – уже 157. 78 из них были приняты оргкомитетом конкурса после предварительной проверки предоставленных предприятием данных, голосования потребителей в интернете и работы «тайных покупателей». Четырнадцать заявок пришлось отклонить по причинам наличия трудностей с налоговой и трудовой инспекциями, региональным управлением Роспотребнадзора, СК и прокуратуры, - сообщил генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити» Алексей Голубовский.

Агентство недвижимости «СОВА», сеть клиник «Доктор Арбитайло», компания «Мясное подворье», гастробар Winchester, BLACK STAR BURGER, картинг-центр LiveDrive, химчистка «ЕВРОЛЮКС», застройщик «Меридиан Констракшн» – вот одни из самых узнаваемых брендов, победивших в различных номинациях.

Отметим, премия «Лидер доверия потребителей» вручается уже в шестой раз. Ранее она была успешно реализована в самой Тюмени, а в 2016 году родилась идея расширить географию конкурса до масштабов всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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