2019-10-14T11:26:38+03:00
Общество

Тюменцев призывают участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Запуск третьего сезона поддержал Владимир Путин
Вадим Бегун
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Тюменцы могут принять участие во всероссийском конкурсе. Фото - pixabay.com.Тюменцы могут принять участие во всероссийском конкурсе. Фото - pixabay.com.
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Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Принять в нем участие могут тюменцы до 55 лет.

По информации организаторов, за два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. Назначения на высокие позиции получили 150 участников: двое стали губернаторами, еще четверо – заместителями федеральных министров.

– Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности, – делятся критериями отбора организаторы.

В новом сезоне конкурса участники смогут познакомиться с представителями региональной власти, а также владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом. К тому же, они будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. Более подробно об этапах конкурса можно узнать на этом сайте.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие во Всероссийском конкурсе. Об этом глава региона написал на своих страничках в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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