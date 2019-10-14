2019-10-14T11:22:14+03:00
Происшествия

Подростки стали чаще грабить и угонять машины в Тюмени

Увеличилось также число тяжких преступлений, совершенный несовершеннолетними
Вадим Бегун
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Тюменские подростки стали чаще грабить. Фото - pixabay.com.Тюменские подростки стали чаще грабить. Фото - pixabay.com.
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Тюменские подростки чаще стали грабить и угонять автомобили. Об этом говорит статистика девяти месяцев этого года, приведенная региональной прокуратурой.

По информации ведомства, за это время на территории области зарегистрировано 367 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это почти на 9 процентов меньше прошлогоднего показателя. Так, снижение уровня подростковой преступности зарегистрировано на территории города Ишима – на 45 процентов, Ялуторовска – на 28,5 процентов, а также в 10 муниципальных районах и Заводоуковском городском округе.

– Ни одного преступления не совершено подростками в Аромашевском, Сладковском и Омутинском муниципальных районах. Подростковая преступность в Сорокинском районе осталась на прежнем уровне. К сожалению, не удалось добиться снижения числа преступлений в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе, а также в Абатском, Исетском, Ишимском и других районах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что более чем на 20 процентов уменьшилось количество совершенных подростками краж, на 42,8 процентов – преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 21 до 12), на 40 процентов – разбоев. Однако, как стало известно, выросло число тяжких преступлений (с 51 до 73), грабежей (с 27 до 42) и угонов (с 22 до 30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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