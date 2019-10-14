Тюменца оштрафовали за убийство привязанной сибирской лайки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-14T10:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вагае вынесен приговор 37-летнему жителю села Супра, застрелившему сибирскую лайку. Мысль убить животное пришла ему, когда он просто проходил мимо дома, где на привязи находилась собака.

– Как следует из материалов уголовного дела, около полуночи 21 августа этого года мужчину домой не пустила супруга. Он взял в сарае ружье и пошел к брату, чтобы его показать. Проходя мимо дома тещи, застрелил ее собаку – сибирскую лайку, которая находилась возле хлева на привязи, – рассказали подробности дела в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Таким образом, суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства. Можно сказать, что живодер легко отделался. Так, ему грозил штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU