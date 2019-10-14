2019-10-14T11:38:46+03:00
Происшествия

Угрожал молотком, побил тростью: тюменка донесла на любимого в полицию

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец побил тростью любимую.Тюменец побил тростью любимую.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские полицейские задержали мужчину, который подозревается в угрозе убийством. Преступные мысли закрались в голову злоумышленника после употребления спиртного.

– В день происшествия пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил деревянный молоток и пригрозил любимой расправой. Затем злоумышленник нанес несколько ударов тростью по телу возлюбленной. Опасаясь за свою жизнь, девушка позвонила в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 30-летний фигурант был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что местный житель пойдет под суд за то, что с ножом угрожал своей жене убийством. Оказалось, что это не первая ссора между супругами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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