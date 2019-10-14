Угрожал молотком, побил тростью: тюменка донесла на любимого в полицию
Тюменские полицейские задержали мужчину, который подозревается в угрозе убийством. Преступные мысли закрались в голову злоумышленника после употребления спиртного.
– В день происшествия пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил деревянный молоток и пригрозил любимой расправой. Затем злоумышленник нанес несколько ударов тростью по телу возлюбленной. Опасаясь за свою жизнь, девушка позвонила в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что 30-летний фигурант был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что местный житель пойдет под суд за то, что с ножом угрожал своей жене убийством. Оказалось, что это не первая ссора между супругами.
ИСТОЧНИК KP.RU