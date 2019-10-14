Трехлетняя тюменка пострадала в аварии у ТРЦ «Колумб»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-14T10:01:02+03:00

Авария произошла у ТРЦ "Колумб" в Тюмени. Фото - Евгений Кушлю.

Всего травмы получили три человека

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В Тюмени накануне, 13 октября, вечером около торгово-развлекательного центра «Колумб» произошло ДТП. Здесь столкнулись «Лада» и «Субару», есть пострадавшие.

– По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель отечественного автомобиля. Разворачиваясь, он не уступил дорогу второму участнику дорожного движения. В результате происшествия травмы получили три человека, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у 41-летней женщины, находившейся за рулем японской иномарки, и ее трехлетней пассажирки были диагностированы ушибы. 16-летняя девушка из автомобиля отечественного производства получила ушиб грудной клетки.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала о крупном ДТП на трассе Тюмень-Екатеринбург. В результате аварии погиб один человек и семеро пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU