Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-14T16:13:07+03:00

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В Тюмени с 15 октября до 10 ноября будет прекращено движение транспортных средств на улице Ванцетти на участке от улицы Советской, 51/2 до въезда в дворовую территорию по улице Свердлова, 22. Такое решение было принято на период производства работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Ванцетти и Елецкой.

В пресс-службе администрации города Тюмени участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Свердлова, Водопроводной, Комсомольской и Осипенко.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

15 ноября в Тюмени должна открыться для проезда транспорта улица Минская. На участке от улицы Республики до Энергетиков еще месяц будут вестись работы по устройству сетей водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU