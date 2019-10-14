Росгвардейцам пришлось вмешаться в массовую драку в тюменском кафе

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-14T09:08:46+03:00

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В субботу, 12 октября, тюменские росгвардейцы предотвратили драку в кафе. Для этого им пришлось применить силу, так как горожане не желали успокаиваться: конфликт между молодыми людьми перерос в потасовку.

Сигнал с охраняемого объекта в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Тюмени поступил в 21.42. Администратор кафе «Легкий чек» нажала кнопку тревожной сигнализации, когда ей и охраннику заведения стали угрожать двое подвыпивших посетителей.

– На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. В тот момент, когда администратор объясняла правоохранителям причину вызова, нетрезвые гости, выйдя на улицу, продолжили выяснение отношений рядом с кафе. Правоохранители попытались провести профилактическую беседу с гражданами, однако те успокаиваться не желали, и направили агрессию в отношении сотрудников, – рассказали в пресс-службе управлении Росгвардии поТюменской области.

В ведомстве добавили, что спустя некоторое время нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU