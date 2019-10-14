СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-14T09:36:02+03:00

Более шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 66 пожаров (на позапрошлой неделе – 63), из них 30 в жилом секторе. Два человека травмировались, четыре спасены.

Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 42 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

– Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, – добавили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области призвали жителей содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, то есть своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU