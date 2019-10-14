Мэр Тюмени выслушает жалобы горожан на задержки зарплаты

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-14T07:45:03+03:00

Местные жители должны иметь при себе паспорт

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Тюменцев приглашают в городскую администрацию. Там местные жители могут пожаловаться на задержки заработной платы.

– В целях защиты трудовых прав граждан, выявления фактов задержки выплаты гражданам заработной платы, выдачи ее «в конвертах» в четверг, 17 октября, с 17.00 до 19.00 часов прокурор города Эдуард Гиматов, глава города Тюмени Руслан Кухарук и председательТюменского городского объединения профсоюзов Нугуман Залялятинов проведут совместный прием граждан. Прием состоится в администрации города по адресу: улица Первомайская, 20, кабинет 804, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения. Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (3452) 46-42-19.

ИСТОЧНИК KP.RU