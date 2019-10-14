Пьяный мужчина разъезжал на скутере по тюменской трассе
Близ Голышманово задержан нетрезвый водитель. Мужчина уже второй раз сел за руль пьяным. Теперь ему «светит» уголовная статья.
Голышмановские сотрудники ДПС на 25 километре автодороги Голышманово-Аромашево остановили скутер, за рулем которого находился 37-летний житель округа с признаками алкогольного опьянения. Позже этот факт подтвердила проведенная экспертиза.
– Выяснилось, что ранее нарушитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Зная о наложенных на него ограничениях, он в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Теперь любить выпивки может отправиться в колонию на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU