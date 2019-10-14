2019-10-14T07:00:45+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина разъезжал на скутере по тюменской трассе

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец отравится в колонию за пьяное вождение. Фото - pixabay.com.Тюменец отравится в колонию за пьяное вождение. Фото - pixabay.com.
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Близ Голышманово задержан нетрезвый водитель. Мужчина уже второй раз сел за руль пьяным. Теперь ему «светит» уголовная статья.

Голышмановские сотрудники ДПС на 25 километре автодороги Голышманово-Аромашево остановили скутер, за рулем которого находился 37-летний житель округа с признаками алкогольного опьянения. Позже этот факт подтвердила проведенная экспертиза.

– Выяснилось, что ранее нарушитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Зная о наложенных на него ограничениях, он в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Теперь любить выпивки может отправиться в колонию на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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