2019-10-14T06:21:06+03:00
Происшествия

Тюменец украл у друга телевизор, пока тот спал

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец крал у собственного друга телевизор. Фото - pixabay.com.Тюменец крал у собственного друга телевизор. Фото - pixabay.com.
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В заводоуковскую полицию обратился 57-летний житель села Тумашово. Мужчина сообщил о том, что у него из дома украли телевизор стоимость восемь тысяч рублей.

– Подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый безработный житель Заводоуковска 1987 года рождения. В ходе допроса фигурант рассказал, что хорошо знаком с потерпевшим и неоднократно бывал у него в гостях. Придя в очередной раз к нему домой, он увидел, что хозяин спит. Тогда подозреваемый, будучи уверенным, что не понесет никакой ответственности, забрал телевизор и покинул жилище, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Похищенное рецидивист сдал. По данному факту принято решение о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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