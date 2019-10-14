Погода на 14 октября в Тюмени: одевайтесь теплее

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-14T05:00:58+03:00

В этот раз без зонта не обойтись

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Сегодня, 14 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 9 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +11. Вечером столбик термометра опустится до отметки +6 градусов. В этот день ожидается южный ветер, переходящий в западный, 3-4 метра в секунду.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU