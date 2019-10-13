2019-10-13T16:22:10+03:00
Общество

В тюменской ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровья

Приём в кабинете ведут опытные медицинские сёстры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тюменской ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровьяВ тюменской ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровьяФото: Татьяна Коркина
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Кабинет социального здоровья открылся во взрослой поликлинике ОКБ№2. Отныне любой тюменец может научиться правильно измерять артериальное давление и получить полную информацию по профилактике и контролю гипертонии.

Приём в кабинете ведут опытные медицинские сёстры, ответственные за диспансерным наблюдением пациентов с артериальной гипертонией. Кабинет работает по будням с 8 до 30 часов, на обследование приглашают тех, кто давно не посещал врача. Также туда может обратиться любой горожанин по предварительной записи или в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Пациенту измерят артериальное давление, при необходимости запишут к участковому терапевту или на диспансерное наблюдение по месту жительства.

По словам старшей медсестра взрослой поликлиники ОКБ №2 Татьяны Другановой, важно, чтобы пациент понимал, насколько серьёзно его заболевание и как грамотно применять немедикаментозные методы терапии. Этому и обучают в кабинете социального здоровья.

- Создание такого кабинета - пилотный проект в рамках региональной программы по формированию здорового образа жизни. Кроме этого, в больнице организовали своеобразный гипертонический патруль и взяли под контроль здоровье самих сотрудников, - отметила Татьяна Друганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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