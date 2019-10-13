Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём работников сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-13T15:46:10+03:00

На страничках в социальных сетях глава региона рассказал о гордости Юргинского и Викуловского районов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Тюменской области и тружеников агропрома с Днём работников сельского хозяйства. В аккаунтах на страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram глава региона поблагодарил их за самоотверженный труд и любовь к своему делу.

- Сегодня территория, являющаяся зоной рискованного земледелия, стала лидером по селекции, обошла по урожайности области с более благоприятными погодными условиями и плодородными землями. Всем этим мы обязаны людям, которые трудятся в полях и на фермах, тем, кто сердцем выбрал это благородное дело – работу на земле, - отметил глава региона.

Александр Моор рассказал также о гордости Юргинского и Викуловского районов.

В Юргинском районе гордостью является семья Коноваловых. В 7 лет потомственный механизатор Анатолий Анатольевич помогал отцу на колхозных полях, а повзрослев, пошёл по стопам отца. Спустя 30 лет он с лёгкостью может отремонтировать любой агрегат и передать свои навыки другим трактористам.

Житель Викуловского района Александр Гейн трудится в сельском хозяйстве 45 лет. Обращаться с техникой его научил отец-комбайнёр. В течение долгих лет Александр работал на земле, а последние 8 лет посвятил животноводству. Его дети тоже продолжают дело отца и трудятся на благо регионального агропрома.

- В каждом районе Тюменской области, в каждом хозяйстве трудятся замечательные и трудолюбивые люди, достойные уважения и восхищения, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU