Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём работников сельского хозяйства
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Тюменской области и тружеников агропрома с Днём работников сельского хозяйства. В аккаунтах на страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram глава региона поблагодарил их за самоотверженный труд и любовь к своему делу.
- Сегодня территория, являющаяся зоной рискованного земледелия, стала лидером по селекции, обошла по урожайности области с более благоприятными погодными условиями и плодородными землями. Всем этим мы обязаны людям, которые трудятся в полях и на фермах, тем, кто сердцем выбрал это благородное дело – работу на земле, - отметил глава региона.
Александр Моор рассказал также о гордости Юргинского и Викуловского районов.
В Юргинском районе гордостью является семья Коноваловых. В 7 лет потомственный механизатор Анатолий Анатольевич помогал отцу на колхозных полях, а повзрослев, пошёл по стопам отца. Спустя 30 лет он с лёгкостью может отремонтировать любой агрегат и передать свои навыки другим трактористам.
Житель Викуловского района Александр Гейн трудится в сельском хозяйстве 45 лет. Обращаться с техникой его научил отец-комбайнёр. В течение долгих лет Александр работал на земле, а последние 8 лет посвятил животноводству. Его дети тоже продолжают дело отца и трудятся на благо регионального агропрома.
- В каждом районе Тюменской области, в каждом хозяйстве трудятся замечательные и трудолюбивые люди, достойные уважения и восхищения, - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU