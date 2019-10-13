Тайна раскрыта: тюменская дачница объяснила, почему не всходит морковка по весне

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-13T15:38:03+03:00

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Дачники с сорокалетним стажем советуют тюменцам начать посадку петрушки, укропа и морковки уже сейчас. Дело в том, что оранжевый корнеплод и зелень любят процесс охлаждения семян – главное, чтобы было не очень сыро.

По словам дачницы Людмилы Петраченко, эти культуры не только спокойно зимуют, но и любят процесс охлаждения семян. Женщина отмечает, что многие жалуются на то, что морковка не всходит. Оказывается, дело не в семенах – просто люди посадили семена слишком поздно, когда земля была тёплая.

Преимущества осенней посадки корнеплода – экономия времени во время весеннего посева и ранние всходы. Единственный минус – вместе с морковкой вырастут и сорняки. А ещё «осенняя» морковка будет более крупной, чем та, которую посадили весной. Чтобы получить хороший урожай, морковку можно садить полосками, в один ряд.

- Многие, наверное, обращали внимание: когда убираешь морковь, по краям грядки она хорошая и большая, внутри – гораздо мельче. Растения действуют друг на друга. Они борются за место под солнцем и губят рядом сидящие. Относится это не только к сорнякам, но и к культурным растениям, - цитирует дачницу «Тюменская область сегодня».

Если морковку прореживать, нарушается корневая система других растений. В результате плоды морковки могут стать уродливыми. Её невозможно чистить, но можно использовать в поделказ.

ИСТОЧНИК KP.RU