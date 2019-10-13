Стали известны три новых резидента Тюменского технопарка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-13T14:56:00+03:00

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По итогам заседания экспертного совета резидентами Тюменского технопарка сразу стали три проекта. Как сообщает «Тюменская линия», участник InnoWeek-2019, компания «ЭИСлаб» презентовала мобильную станцию мониторинга воздуха. По словам руководителя проекта Ильи Зубкова, компания уже начала процесс регистрации на территории нашего региона.

- Наша разработка – мобильная станция, предназначена для качественного и количественного обнаружения газов – основных приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха на уровне ПДК максимально разового, - рассказал Илья Зубков.

Статут резидента получили и компания «АСМТ», которая представила проект по созданию уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах под давлением газо-нефтяной жидкости до 350 атмосфер.

Третьим резидентом стала компания «Технопарк-Т», которая представила программу аттестации и обучения BiosensingVR. Программа предназначена для тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажёров. По словам разработчика проекта Максима Гаммера, программно-аппаратный комплекс состоит из нейроинтерфейса, VR-шлема и программного обеспечения, который анализирует действия испытуемого сотрудника при решении задач.

ИСТОЧНИК KP.RU