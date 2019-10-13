СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-13T13:39:55+03:00

Тюменские врачи напомнили, сколько воды нужно выпивать в день Фото: pixabay.com

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Жители Тобольска оценили изменения после введения в эксплуатацию Соколовского и Сумкинского водозаборов. По словам тоболяков, вода стала мягче и на вкус – как бутилированная. Оно и неудивительно: водозаборы не только увеличили мощность, но и оснастили качественными системами очистки воды.

Тем не менее, не все удаляют воде достаточное внимание. Каждый человек должен выпивать в день 1,5-2 литра воды. По словам врача-терапевта отделения профилактики областной больницы №3 Рамили Сафаралеевой, на каждый килограмм веса человеку нужно потреблять 30 миллилитров воды.

– Вода участвует во всех обменных процессах и обновлении клеток. Но практика моего общения с пациентами показывает, что люди недооценивают этот факт и пьют гораздо меньше, - отметила врач.

При этом речь идёт не о чае и кофе, а об обычной воде. Но организм получает необходимые микроэлементы из «живой воды», мёртвая вода – дистилированная. Если каждый человек будет употреблять воду, здоровье заметно улучшится. Нормализуются обменные процессы, перестанет болеть голова, пройдёт сухость и резь в глазах, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU