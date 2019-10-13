СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-13T12:33:35+03:00

Где и когда можно стать донором и сдать кровь в Тюмени Фото: pixabay.com

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Студенты и сотрудники тюменских вузов смогут сдать кровь в донор-мобиле, который будет работать в Тюменском госуниверситете 29 октября (по адресу: ул. Ленина, 23). Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной акции «Я – донор».

По словам представителя Лиги добровольцев ТюмГУ Евгении Ошурковой, в первой акции, которая прошла 24 апреля, приняли участие более тридцати человек. В общей сложности было собрано 15,3 литров донорской крови, которую отправили на областную станцию переливания крови. Правда, первичным донорам нужно предварительно сдать анализы на Станции переливания крови, но постоянным донорам это делать не нужно, если с момента последней донации прошло не больше года.

А ещё есть противопоказания. Среди них: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания.

- Есть также ряд временных противопоказаний, в том числе, удаление зуба, нанесение татуировки, грипп или ОРВИ, прививки, беременность, - отметила Евгения Ошуркова.

Также в день акции нужно будет заполнить анкету донора, пройти повторный осмотр у врача, а затем идти в Донор-мобиль, где медработники возьмут необходимое количество биоматериала. Каждый участник получит справку форм 402/У и денежную компенсацию на обед, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU