2019-10-13T11:28:36+03:00
Общество

Тюменцы почувствуют себя в шкуре животных, увидев бойни и промышленные фермы

Видео снималось полтора года в странах Европы и Мексики
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы почувствуют себя в шкуре животных, увидев бойни и промышленные фермыТюменцы почувствуют себя в шкуре животных, увидев бойни и промышленные фермыФото: pixabay.com
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Эксперт Greenpeace Ирина Козловских примет участие в экологическом фестивале ZERO WASTE FEST TYUMEN 2019, который пройдёт 19 октября в Тюмени. Она прочтёт лекцию «Ноль отходов: как жить без мусора».

Ирина Козловских сумела сократить количество мусора в быту почти до нуля и своим примером вдохновила друзей и коллег. На лекции она поделится тем, что может сделать каждый для того, чтобы спасти планету от свалок.

Как сообщает портал «Вслух.ру», на фестивале можно будет увидеть промышленные фермы и бойни глазами животных. Чтобы почувствовать себя в шкуре животных, нужно будет надеть специальные виртуальные очки. Видео снималось полтора года в странах Европы и Мексики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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