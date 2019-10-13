2019-10-13T10:55:43+03:00
Общество

Жителей Ишима научат стринг-арту

В октябре ишимцев ждет марафон событий
Светлана БОРИСОВА
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Жителей Ишима научат стринг-артуЖителей Ишима научат стринг-артуФото: pixabay.com
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Во второй половине октября для жителей Ишима пройдет сразу несколько мероприятий от мультицентра «Моя территория». Так, 23 числа учеников 10 – 11 классов ждет квиз по нескольким темам: цифровизация, сериалы и мультфильмы и др. Состязаться на интеллектуальном турнире будут восемь команд. Квиз пройдет в четыре этапа, задания будут как письменные, так и устные, в виде тестов и загадок, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

А 26 октября желающих ждут на мастер-класс по стринг-арту. Ишимцев научат создавать картины с помощью ниток и гвоздей. Они смогут смастерить панно с такими животными, как: олень, корги и сова. Мастер-класс проведет специалист по данному направлению и текстильным куклам ишимской арт–галереи Юлия Казакова.

Напомним, что в Ишиме мультицентр открылся 5 октября. Помимо квиза и мастер-класса, в том месяце ишимцев ждет марафон событий: квартирник, воркшоп по мобильной фотографии, лекции о бизнесе и журналистике, игротеки. Также до конца года команда запустит «Битву проектов»: участники будут создавать социально значимые проекты, продвигать и реализовывать их. Также в городе пройдет фестиваль «Вектор улиц», где молодежь погрузится в визуальное искусство и развитие креативного капитала Ишима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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