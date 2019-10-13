Салатный йогурт от тюменского производителя полюбился вечно худеющим

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-13T09:09:49+03:00

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Продукция тюменского молочного завода «Абсолют» с йодом селеном пользуется большим спросом у покупателей. Молоко и кефир поступает в столовые тюменских детсадов и школ, отправляется в Югру и на Ямал, в Екатеринбург, Омск и Барнаул. Совсем недавно на полках магазинов появился однопроцентный кефир с полезными микроэлементами.

Салатный йогурт, ставший прототипом греческой заправки, полюбился тем, кто следит за фигурой. Другой продукт – шоколадное молоко – пришёлся по вкусу детям. В переработке используется только натуральное коровье молоко. Ежесуточно компания перерабатывает порядка 30-35 тонн полезного сырья.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, за последние годы на заводе ввели в эксплуатацию два новых цеха, автоматическую трёхконтурную мойку оборудования и технологических трубопроводов и новое оборудование по фасовке молока. Продукция «Абсолюта» удостоена золота конкурса «Лучшие услуги и товары Тюменской области» и вошла в сотню лучших товаров России.

ИСТОЧНИК KP.RU