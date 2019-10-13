Тюменская разработка поможет понять неразборчивый почерк врача

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-13T07:11:35+03:00

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Разработчики тюменского IT-продукта делают ставку на совершенствование программно-аналитического комплекса Matrix Go, который предназначен для медицинских учреждений. С его помощью можно спокойно разобрать непонятный почерк коллег-врачей.

Как сообщает правительство Тюменской области со ссылкой на автора разработки Сергея Гольцова, система легко запоминает фразы, которые врач использует в рамках специальности, и подскажет их при заполнении карты. По его словам, комплекс, который соответствует всем требованиям Минздрава РФ, постоянно делают более функциональным.

- Существенный момент, на который мы обратили особое внимание - доступ к системе из любой точки мира, где есть интернет. Таким образом руководитель получает возможность отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении и не упускать важного, - отметил Сергей Гольцов.

Тюменскую разработку уже используют более 50 российских клиник. Сергей Гольцов отмечает, что помимо медицинской деятельности, без некоторых моментов невозможна работа клиники.

- Мониторинг финансовых потоков и подключение любого количества фискальных устройств. Поэтому в новой версии Matrix GO мы сделали это одним из ключевых элементов, - отметил Сергей Гольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU