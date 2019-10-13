2019-10-13T07:11:35+03:00
Общество

Тюменская разработка поможет понять неразборчивый почерк врача

Matrix Go постоянно совершенствуется
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская разработка поможет понять неразборчивый почерк врачаТюменская разработка поможет понять неразборчивый почерк врачаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Разработчики тюменского IT-продукта делают ставку на совершенствование программно-аналитического комплекса Matrix Go, который предназначен для медицинских учреждений. С его помощью можно спокойно разобрать непонятный почерк коллег-врачей.

Как сообщает правительство Тюменской области со ссылкой на автора разработки Сергея Гольцова, система легко запоминает фразы, которые врач использует в рамках специальности, и подскажет их при заполнении карты. По его словам, комплекс, который соответствует всем требованиям Минздрава РФ, постоянно делают более функциональным.

- Существенный момент, на который мы обратили особое внимание - доступ к системе из любой точки мира, где есть интернет. Таким образом руководитель получает возможность отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении и не упускать важного, - отметил Сергей Гольцов.

Тюменскую разработку уже используют более 50 российских клиник. Сергей Гольцов отмечает, что помимо медицинской деятельности, без некоторых моментов невозможна работа клиники.

- Мониторинг финансовых потоков и подключение любого количества фискальных устройств. Поэтому в новой версии Matrix GO мы сделали это одним из ключевых элементов, - отметил Сергей Гольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салатный йогурт от тюменского производителя полюбился вечно худеющим
Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы преподаёт студентам основы аэродинамики
Погода в Тюмени 13 октября: днём до +14 градусов
Специалисты тюменских предприятий проходят обучение для повышения производительности труда
Участников Всемирного фестиваля «Театральная революция» ждёт насыщенная программа
В Тюменской области пациентам оказывают паллиативную помощь
Стало известно, сколько мест для поступления готовят в тюменских техникумах в 2020 году
Александр Моор призвал тюменцев участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России»
Для второклассников Тюменской области готовят цифровые уроки
Тюменцев приглашают на «План В»
В Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской
Тюменский учёный напомнил ямальским аборигенам о пользе крови и печени оленя
Аплодисменты участников «научных боёв» в Ишиме будут оценивать шумометром